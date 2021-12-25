До Нового года в Петербурге 16 медучреждений ждут доноров крови

До Нового года в Петербурге 16 медучреждений ждут доноров крови
До Нового года в Петербурге 16 медучреждений ждут доноров крови. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге до Нового года и в праздничные дни доноров крови будут принимать 16 медицинских учреждений.

Поддерживать запасы крови в большом количестве непросто в период праздников, поэтому больницы готовы принять добровольцев на сдачу крови не только перед Новым годом, но и на новогодних праздниках. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Донором может стать любой дееспособный гражданин, имеющий регистрацию в РФ не менее года. При этом вес желающего сдать кровь должен быть не меньше 50 килограммов, а также человеку необходимо пройти медицинское обследование, иметь при себе паспорт и СНИЛС.

На сайте Фонда доноров можно подробнее узнать о подготовке к сдаче крови и список противопоказаний.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что при этом в Комздраве опровергнул популярные слухи о нехватке крови в Петербурге. По словам ведомства, ежедневно кровь сдают по 100 человек в день.

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