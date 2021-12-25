Морозы до -23 градусов и сильный снег ожидаются в Ленобласти в воскресенье

Морозы до -23 градусов и сильный снег ожидаются в Ленобласти в воскресенье
В регионе ожидаются снег и мороз. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В воскресенье, 25 декабря, на территории Ленинградской области будет облачно, днем с прояснениями, не обойдется без осадков.

Ночью в последний выходной перед началом трудовой недели в большинстве западных районов пройдет небольшой снег, на востоке умеренный, местами сильный. Днем ожидаются умеренные осадки.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в темное время суток составит -13…-18 градусов, на западе местами до -23, на востоке до -10. Днем столбики термометров опустятся до -9…-14 градусов.

Северо-западный, западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду. На дорогах гололедица, сложная обстановка.

Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Северной столицы в воскресенье ожидают снег и мороз до -16 градусов.

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Морозы до -23 градусов и сильный снег ожидаются в Ленобласти в воскресенье
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