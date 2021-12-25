В Японии придумали телевизор, который может передать вкус еды

В Японии придумали телевизор, который может передать вкус еды. Фото: Pixabay

В Японии придумали телевизор, который может передать вкус еды. Фото: Pixabay

Японский профессор разработал прототип телевизора, с помощью которого возможно почувствовать вкус изображаемой на экране еды.

Для того, чтобы ощутить вкус транслируемой картинки, необходимо облизать поверхность экрана. Об этом сообщает The Guardian.

Профессор Университета Мэйдзи Гомей Миясита создал устройство, получившее название Taste the TV. Оно и позволяет ощутить вкус того, что мы видимо на экране.

Устройство вмещает в себя 10 тюбиков с ароматизаторами, которые распыляются и в сочетании создают вкус того, что показывают по телевизору. После этого набор вкусового сочетания в виде жидкости наносится на гигиеническую пленку над экраном телевизора, который необходимо лизнуть.

Такой проект был создан с целью, чтобы люди могли получить опыт иноземного ресторана, находясь совсем на другом конце света, отмечает эксперт. Профессор работает с командой, состоящей из 30 студентов, которая создала множество устройств, связанных с вкусом. На создание прототипа Taste the TV у Мияситы и его студентов ушел год.

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