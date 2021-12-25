С 28 декабря РЖД запустит поезда из Йошкар-Олы в Петербург через Нижний Новгород

С 28 декабря РЖД запустит поезда из Йошкар-Олы в Петербург через Нижний Новгород. Фото: РЖД

С 28 декабря РЖД запустит поезда из Йошкар-Олы в Петербург через Нижний Новгород. Фото: РЖД

С 28 декабря РЖД запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург, которое будет проходить через Нижний Новгород.

В официальном Telegram-канале РЖЛ появилась информация, что беспересадочная группа вагонов начнет курсировать из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург с 28 декабря.

Решение запустить поезд через Нижний Новгород было принято в связи с проблемой транспортной доступности Йошкар-Олы, — добраться на поезде можно только до Москвы. Ситуацию обсудили в ходе большой декабрьской конференции с Владимиром Путиным. Президента попросили помочь в решении вопроса расширения железнодорожной развязки из Йошкар-Олы в другие города, например, Нижний Новгород и Самару.

Поезд будет курсировать через день, в пути следования предусмотрены остановки в Арзамасе, Нижнем Новгороде, Иваново, Ярославле, Рыбинске, Бологое. В случае необходимости по спросу РЖД проработает маршруты для включения в график в 2022 году, в том числе на летний период.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за 10 месяцев 2021 года сумма налоговых отчислений РЖД в бюджеты регионов России, через которые проходит Октябрьская железная дорога, составила почти 12 млрд рублей.