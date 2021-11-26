Благодаря РЖД казна Северной столицы пополнилась почти на 3 млрд

За 10 месяцев уходящего 2021 года сумма налоговых отчислений РЖД в бюджеты регионов России, через которые проходит Октябрьская железная дорога, составила почти 12 млрд рублей.

С начала 2021 года ОАО «РЖД» перечислила в бюджеты регионов России 11,9 млрд рублей. При этом казна Петербурга пополнилась на 2,9 млрд рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале ОЖД.

Если в Санкт-Петербург было направлено почти 3 млрд, то в бюджет Ленобласти было направлено 4,2 млрд рублей.

В бюджет Республики Карелия перечислено 1,5 млрд рублей, Тверской области — 1,2 млрд, Мурманской области — 880 млн, Новгородской области — 750 млн, а Псковской области досталось 515 млн.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге утвержден проект планировки территории строительства первого этапа Южной широтной магистрали. Дорога протянется от Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей в Пушкинском районе.