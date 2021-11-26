Благодаря РЖД казна Северной столицы пополнилась почти на 3 млрд

Благодаря РЖД казна Северной столицы пополнилась почти на 3 млрд
Благодаря РЖД казна Северной столицы пополнилась почти на 3 млрд. Фото: Telegram-канал "СПБ-Главный"

За 10 месяцев уходящего 2021 года сумма налоговых отчислений РЖД в бюджеты регионов России, через которые проходит Октябрьская железная дорога, составила почти 12 млрд рублей.

С начала 2021 года ОАО «РЖД» перечислила в бюджеты регионов России 11,9 млрд рублей. При этом казна Петербурга пополнилась на 2,9 млрд рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале ОЖД.

Если в Санкт-Петербург было направлено почти 3 млрд, то в бюджет Ленобласти было направлено 4,2 млрд рублей.

В бюджет Республики Карелия перечислено 1,5 млрд рублей, Тверской области — 1,2 млрд, Мурманской области — 880 млн, Новгородской области — 750 млн, а Псковской области досталось 515 млн.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге утвержден проект планировки территории строительства первого этапа Южной широтной магистрали. Дорога протянется от Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей в Пушкинском районе.

ленобласть налоги новости СПб ржд транспорт


 

Новости партнеров
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Умер актер Михаил Зубов
Умер актер Михаил Зубов
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Благодаря РЖД казна Северной столицы пополнилась почти на 3 млрд
Власти Петербурга отметили, что взносы на капремонт в 2022 году не повысят
«Сапсан» насмерть сбил пьяного мужчину в Петербурге
Застройщик «Терра Нова» подал в суд на Смольный с целью получить ...
«Горэлектротранс» закупает более 250 троллейбусов за 8,4 млрд рублей
Коронавирусные ограничения продлили в Петербурге до 31 января
Петербурженка скончалась в больнице после наезда BMW на Касимовской улице
В России за сутки выявили 34 690 случаев коронавируса