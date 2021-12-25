Водитель «Ягуара» протаранил автомобиль с детьми на Седова и скрылся

В Невском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием двух легковых авто, в одном из которых находились дети. Виновник аварии скрылся.

Дорожный инцидент случился в ночь на субботу, 25 декабря, у одного из домов по улице Седова. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообщесвте «ДПТ и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКОнтакте».

По словам свидетелей аварии, «Ягуар» поворачивал налево и не пропустил «Вольво», которая ехала прямо. Во второй иномарке находилось трое детей. Водитель «Ягуара» с места происшествия скрылся.

Судя по фото, у «Вольво» заметно пострадала передняя часть. Информация о состоянии водителя и детей не приводится. На месте работали сотрудники ГИБДД, а также подъехал автомобиль реанимации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что серьезное ДТП произошло в пятницу вечером в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Есть пострадавшие.