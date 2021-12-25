Жесткое ДТП с пострадавшими произошло на Кантемировском мосту

Жесткое ДТП с пострадавшими произошло на Кантемировском мосту
ДТП на Кантемировском мосту. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Серьезное ДТП произошло в пятницу вечером в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Есть пострадавшие.

Авария случилась 24 декабря на Кантемировском мосту. Подробности рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей дорожного происшествия, на место оперативно приехали сотрудники дорожной полиции и две «скорые», есть пострадавшие.

«У «Киа» левая сторона в хлам, боковые подушки «стрельнули». У «Субару» оторвалось левое переднее колесо с рычагами, развернуло», — написал пользователь.

Одного из водителей госпитализировали с тяжелыми травмами. На данный момент причины произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня утром каршеринг завершил аренду в рекламном щите на улице Академика Лебедева.

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