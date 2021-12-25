Каршеринг завершил аренду в рекламном щите на Академика Лебедева

Очередное ДТП с участием каршеринга произошло на улице Академика Лебедева. Водитель арендованного авто загнал машину в рекламный щит.
Дорожный инцидент случился в ночь на субботу, 25 декабря. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Яндекс завершил аренду в рекламном щите на улице Академика Лебедева», — написал автор записи.
На кадрах видно, что транспортное средство вылетело за пределы проезжей части и уткнулось в конструкцию. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением на скользкой дороге.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль улетел в кювет на Красносельском шоссе. Другим водителям приходилось объезжать место дорожно-транспортного происшествия. Информации о пострадавших не поступало. Проводится проверка.