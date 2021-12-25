Сотрудника таможни в Петербурге задержали за взятку в 1,6 млн рублей

В Петербурге силовики задержали сотрудники Северо-Западного таможенного управления, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.

В пресс-службе городского ГУ МВД сообщили, что работник таможни изобличен в получении взятки от гендиректора фирмы. За 1,68 миллиона рублей подозреваемый обеспечил взяткодателю победу в конкурсе на право заключения госконтрактов, а после обеспечил беспрепятственную приемку работ со стороны таможни.

В пятницу правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ. Предполагаемый коррупционер задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-руководителя таможенной службы вместе с коллегой обвинили во взятке в 20 млн. Вступившие в сговор таможенники гарантировали помочь избежать административной ответственности за ряд нарушений.