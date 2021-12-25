В преддверии Нового года в отделениях «Почта Росси» собрались самые большие очереди за 15 лет

В преддверии Нового года в отделениях "Почта Росси" собрались самые большие очереди за 15 лет. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

В преддверии Нового года в отделениях "Почта Росси" собрались самые большие очереди за 15 лет. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Перед Новым годом в отделениях «Почта России» людям приходится ждать свой очереди по несколько часов. Такая трудная ситуация с ожиданием сложилась впервые за 15 последних лет.

В связи с большим очередям за в отделениях «Почта Росси» в интернете появляется все больше негативных отзывов. Кроме того, помимо длительного ожидания жителям России приходится сталкиваться с холодом, так как из-за пандемии в некоторые отделения пускают лишь одного-двух человек, остальные в это время стоят на улице. Жители отмечают, что в отделениях выстраиваются очереди из 10 — 20 человек

Посетителям приходится ждать более нескольких часов просто для того, чтобы отправить посылку, отправить почтовое отправление или получить какую-то письменную корреспонденцию.

Тяжело приходится не только жителям, пришедшим за посылкой, но и самим сотрудникам. Штат рабочих в одном отделении не такой большой, поэтому людей буквально заваливают множеством задач за относительно небольшую зарплату.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы продолжают радовать друзей и близких специальными открытками через «Новогоднюю почту» на Дворцовой площади.