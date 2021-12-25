Какие категории пожилых россиян получат повышенные выплаты?

С апреля 2022 года увеличат выплаты тех, кто получает социальные и государственные пенсии. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С апреля 2022 года увеличат выплаты тех, кто получает социальные и государственные пенсии. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Прежде всего, с апреля 2022 года увеличат выплаты тех, кто получает социальные и государственные пенсии. Чуть позже повысится показатель и у военных пенсионеров.

Несколько категорий российских пенсионеров ожидают рекордный по сравнению с прошлым уровень индексации выплат в 2022 году. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Так, для категории граждан, которые получают социальные и государственные пенсии, выплаты увеличат на 7,7 процента, и это рекордный показатель за последние годы, ведь такие пенсии ранее повышали всего на 2-3 процента в год. Отмечается, что социальные выплаты назначались тем, кому не хватало стажа или баллов для выхода на страховую пенсию.

Касательно военных пенсионеров ситуация несколько иная. Согласно постановлению Минобороны, таким пожилым гражданам в 2023 году должны повысить пенсии на 9 процентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что индексация пенсий пожилых россиян в будущем году будет происходить по уровню фактической инфляции и составит 10%.