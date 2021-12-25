Задержанный с 0,3 гр наркотика в Петербурге оказался создателем интернет-магазина в даркнете

Задержанный с 0,3 гр наркотика в Петербурге оказался создателем интернет-магазина в даркнете
Подозреваемый задержан. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Молодого человека, ранее задержанного в Петербурге за незаконный оборот наркотиков, изобличили в создании интернет-магазина по наркоторговле.

Как сообщили в ГУ МВД, 23-летний петербуржец был задержан 22 декабря в Красносельском районе. Во время досмотра полицейские нашли наркотическое вещество весом 0,35 грамма. Было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков.

Подозреваемый задержан. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Во время расследования правоохранители установили, что молодой человек владеет магазином в теневом интернете и сбывает наркотики путем закладок в Красносельском районе. Только в Полежаевском парке нашли девять таких закладок, общей массой 2,9 грамма. Возбуждено еще два уголовных дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали пенсионера, хранившего дома более 180 гр пороха.

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