Задержанный с 0,3 гр наркотика в Петербурге оказался создателем интернет-магазина в даркнете

Молодого человека, ранее задержанного в Петербурге за незаконный оборот наркотиков, изобличили в создании интернет-магазина по наркоторговле.

Как сообщили в ГУ МВД, 23-летний петербуржец был задержан 22 декабря в Красносельском районе. Во время досмотра полицейские нашли наркотическое вещество весом 0,35 грамма. Было возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков.

Во время расследования правоохранители установили, что молодой человек владеет магазином в теневом интернете и сбывает наркотики путем закладок в Красносельском районе. Только в Полежаевском парке нашли девять таких закладок, общей массой 2,9 грамма. Возбуждено еще два уголовных дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали пенсионера, хранившего дома более 180 гр пороха.