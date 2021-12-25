В Пушкине выгорела кабина грузовика

В Пушкине выгорела кабина грузовика
Огонь охватил грузовой автомобиль. Фото: Baltphoto

Возгорание тушили в грузовом автомобиле «Volvo» в Пушкинском районе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, огонь охватил в кабинку машины вечером 25 декабря.

Информация о пожаре в авто поступила дежурному в 19:31 мск по Детскосельскому бульвару на пересечении с Петербургским шоссе. Горел грузовик «Volvo», в нем выгорела кабина автомобилиста.

Вскоре, в 19:45 спасатели ликвидировали пожар. Сведения о пострадавших не поступали.

Для того, чтобы справиться с огнем пришлось привлечь одну единицу техники и 5 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине огонь охватил целый дом. С огнем боролись десять спасателей в течение часа. Пострадавших в результате инцидента нет.

новости СПб пожар происшествие Пушкинский район


 

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