На Тучковом мосту одна маршрутка влетела в другую

На Тучковом мосту одна маршрутка влетела в другую
Авария произошла между двумя маршрутками. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"
На мосту, соединяющим между собой Васильевский и Петроградский острова произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух маршруток.
Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 25 декабря вечером.
Рядом с заправочной станцией, в сторону Ждансковской набережной, столкнулись два общественных транспорта. Машины, как пишет очевидец, «завершили успешную стыковку».

Отмечается, что движение по правой полосе частично ограничено. В данный момент нет информации, пострадал ли кто-то из. пассажиров в аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка загорелась после аварии с маршруткой в Курортном районе. Дорожный инцидент случился вечером в четверг, 23 декабря. Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль Fiat и маршрутка № 305.

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