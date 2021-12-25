На Тучковом мосту одна маршрутка влетела в другую

Авария произошла между двумя маршрутками. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Авария произошла между двумя маршрутками. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На мосту, соединяющим между собой Васильевский и Петроградский острова произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух маршруток.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 25 декабря вечером.

Рядом с заправочной станцией, в сторону Ждансковской набережной, столкнулись два общественных транспорта. Машины, как пишет очевидец, «завершили успешную стыковку».

Отмечается, что движение по правой полосе частично ограничено. В данный момент нет информации, пострадал ли кто-то из. пассажиров в аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка загорелась после аварии с маршруткой в Курортном районе. Дорожный инцидент случился вечером в четверг, 23 декабря. Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль Fiat и маршрутка № 305.