На Типанова ДТП перегородило дорогу: перекрыты три полосы

На Типанова из-за аварии образовалась пробка. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Типанова из-за аварии образовалась пробка. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Московском районе Петербурга из-за ДТП заняты оказались сразу три полосы.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 25 декабря вечером.

Один из автомобилей, судя по фотографии сделанной очевидцем, влетел в отбойник. Место дорожно-транспортного происшествия, на улице Тиванова, огорожено аварийными знаками. Автомобилисты ждут, когда прибудут сотрудники Госавтоинспекции.

Сегодня вечером на магистралях Северной столицы опасно. На протяжении всего дня в городе шел снег.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что серьезное ДТП произошло в пятницу вечером в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Есть пострадавшие. Одного из водителей госпитализировали с тяжелыми травмами. На данный момент причины произошедшего устанавливаются.