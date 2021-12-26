Пьяный мужчина кидался на машины на Разъезжей

Пьяный мужчина кидался на машины на Разъезжей
Ставшие очевидцами горожане сняли выходку на видео и выложили ролик в интернете. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Центральном районе Петербурга автомобилисты заметили молодого человека, который вел себя неадекватно.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 26 декабря. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, пьяный мужчина разгуливал посреди проезжей части на Разъезжей улице, «кидался на машины» и горел желанием подраться.

«Так же скандировал «воздержание» и выкрикивал разные матные обзывательства, в конце прыгнул на троих мужиков», — написал автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный петербуржец угрожал матери убийством во время бытового конфликта. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в угрозе убийством женщине. Задержанного доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

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Пьяный мужчина кидался на машины на Разъезжей
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