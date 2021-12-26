В Луге семь домов остались без тепла из-за трактора, повредившего теплосеть

В Луге семь домов остались без тепла из-за трактора, повредившего теплосеть
Жителям вернули тепло. Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

В Лужском районе Ленинградской области произошло ДТП, в результате которого без отопления оставались семь многоквартирных домов.

Инцидент произошел вечером в субботу, 25 декабря. Теплотрассу повредил трактор. Проверку по факту дорожно-транспортного происшествия проводит Лужская городская прокуратура

«Восстановление теплоснабжение семь многоквартирных домов находится на особом контроле городской прокуратуры, — отметили в ведомстве.

К полуночи рабочие ликвидировали все повреждения, в дома вернулось тепло.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десятки автомобилей оказались в кипятке после коммунальной аварии на проспекте Космонавтов. Площадь разлива достигла 900 кв. метров. Со слов очевидцев, аварийщики перекрыли движение по проспекту Космонавтов от улицы Типанова до улицы Орджоникидзе. В результате горячая вода добралась до 30 автомобилей.

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