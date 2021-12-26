Появились кадры с сотрудником ДПС, к руке которого изолентой примотали гранату

Появились кадры с сотрудником ДПС, к руке которого изолентой примотали гранату
Инспектор удерживал гранату в руках до приезда взрывотехников. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Инспектор ДПС на севере Петербурга выхватил у пьяного водителя гранату и ждал разминирования с перемотанной изолентой рукой.

Инцидент произошел около 22:00 у дома № 22 на проспекте Просвещения. Пресс-служба МВД РФ по городу опубликовала кадры с места происшествия.

При оформлении протокола автомобилист достал из сумки гранату и попытался извлечь из нее предохранительную чеку. Правоохранитель выхватил боеприпас и удерживал его до прибытия саперов. Руку сотрудника перетянули изолентой для предотвращения случайного взрыва.

Инспектор ДПС держал гранату в руке. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Прибывший взрывотехник установил, что данный предмет является муляжом гранаты РГД-5.

Автомобилиста задержали. Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Пьяного водителя задержали, в отношении него составлены протоколы об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге сотрудникам правоохранительных органов пришлось проверять 140 школ после писем о заминировании.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти инспектор дпс новости СПб


 

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