Прохожий открыл стрельбу по таксисту и похитил его машину в Купчино

Прохожий открыл стрельбу по таксисту и похитил его машину в Купчино
Инцидент произошел у дома 42 по Малой Балканской улице. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Сотрудники полиции Фрунзенского района Петербурга задержали мужчину открывшего огонь и угнавшего автомобиль.

Инцидент произошел в субботу, 25 декабря, у дома №42 корпус 3 по улице Малой Балканской. Поздним вечером в отдел полиции обратился 41-летний мужчина с заявлением о том, что у него произошла словесная перепалка с прохожим, после чего неизвестный вытащил пистолет и выстрелил в заявителя, забрал ключи от машины Kia Rio и скрылся.

Как сообщили в пресс-службу Главного управления МВД РФ по городу, мужчина уточнил, что было произведено два выстрела – в воздух и в него.

Спустя час 53-летнего подозреваемого задержали, в отношении него составили административный протокол. С места происшествия изъят принадлежащий ему травматический пистолет ИЖ 79-9Т, шесть патронов и две гильзы, а также ключи от автомобиля.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина, разрешивший дорожный конфликт на Руставели стрельбой, задержан.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти задержание новости СПб


 

Новости партнеров
Плакат
Плакат "Спасите Петербург!" заметили на пресс-конференции Владимира Путина
Путин планирует приехать в Петербург 28 декабря на саммит глав СНГ
Путин планирует приехать в Петербург 28 декабря на саммит глав СНГ
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
В России разработали ГОСТ о массовых захоронениях в братских могилах
В России разработали ГОСТ о массовых захоронениях в братских могилах
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прохожий открыл стрельбу по таксисту и похитил его машину в Купчино
В Китае назвали пять самых грязных мест в доме
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 64 человека
Евросоюз потребовал от России 290 млрд евро из-за политики импортозамещения
В России за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
В Петербурге за сутки выявили 1 851 случай заражения COVID
Полыхающую квартиру на Садовой тушили 15 спасателей
В Пулково в воскресенье задержали восемь рейсов