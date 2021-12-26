Прохожий открыл стрельбу по таксисту и похитил его машину в Купчино

Сотрудники полиции Фрунзенского района Петербурга задержали мужчину открывшего огонь и угнавшего автомобиль.

Инцидент произошел в субботу, 25 декабря, у дома №42 корпус 3 по улице Малой Балканской. Поздним вечером в отдел полиции обратился 41-летний мужчина с заявлением о том, что у него произошла словесная перепалка с прохожим, после чего неизвестный вытащил пистолет и выстрелил в заявителя, забрал ключи от машины Kia Rio и скрылся.

Как сообщили в пресс-службу Главного управления МВД РФ по городу, мужчина уточнил, что было произведено два выстрела – в воздух и в него.

Спустя час 53-летнего подозреваемого задержали, в отношении него составили административный протокол. С места происшествия изъят принадлежащий ему травматический пистолет ИЖ 79-9Т, шесть патронов и две гильзы, а также ключи от автомобиля.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина, разрешивший дорожный конфликт на Руставели стрельбой, задержан.