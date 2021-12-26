Мужчина, разрешивший дорожный конфликт на Руставели стрельбой, задержан

Мужчина, разрешивший дорожный конфликт на Руставели стрельбой, задержан
Стрельба прогремела у жилого дома на улице Руставели. Фото: "скриншот Яндекс.Карты"

Сотрудники полиции Калининского района Петербурга задержали мужчину за стрельбу по автомобилю из пневматического пистолета.

Преступный инцидент случился вечером 25 декабря у дома №71 по улице Руставели. Правоохранителям поступило сообщение от 48-летнего мужчины о том, что водитель «Киа Церато» выстрелил из пневматического пистолета в правое переднее пассажирское стекло авто «Фольксваген Поло», под его управлением, после чего скрылся.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, в тот же вечер стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний мужчина, у которого было обнаружено и изъято оружие.

Автомобилист был опрошен и отпущен под обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан житель Мурино, устроивший пьяную стрельбу из автомата по прохожим.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб стрельба


 

Новости партнеров
Плакат
Плакат "Спасите Петербург!" заметили на пресс-конференции Владимира Путина
Британский вирусолог назвал отличие простуды от
Британский вирусолог назвал отличие простуды от "омикрона"
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина, разрешивший дорожный конфликт на Руставели стрельбой, задержан
Петербург обогнал Москву и побил морозный рекорд 19-летней давности
Сотрудник ГИБДД выхватил у пьяного водителя гранату без чеки и ждал ...
Жители Тосненского района увидели «вертикальную радугу»
В Ленобласти рабочая неделя начнется со снега и -25 градусов
В Луге семь домов остались без тепла из-за трактора, повредившего теплосеть
Морозы до -18 градусов ожидаются в Петербурге 27 декабря
Авиакомпании по всему миру отменили почти 6 тысяч рейсов на праздниках