Мужчина, разрешивший дорожный конфликт на Руставели стрельбой, задержан

Стрельба прогремела у жилого дома на улице Руставели. Фото: "скриншот Яндекс.Карты"

Стрельба прогремела у жилого дома на улице Руставели. Фото: "скриншот Яндекс.Карты"

Сотрудники полиции Калининского района Петербурга задержали мужчину за стрельбу по автомобилю из пневматического пистолета.

Преступный инцидент случился вечером 25 декабря у дома №71 по улице Руставели. Правоохранителям поступило сообщение от 48-летнего мужчины о том, что водитель «Киа Церато» выстрелил из пневматического пистолета в правое переднее пассажирское стекло авто «Фольксваген Поло», под его управлением, после чего скрылся.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, в тот же вечер стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний мужчина, у которого было обнаружено и изъято оружие.

Автомобилист был опрошен и отпущен под обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан житель Мурино, устроивший пьяную стрельбу из автомата по прохожим.