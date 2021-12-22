Задержан житель Мурино, устроивший пьяную стрельбу из автомата по прохожим

Задержан житель Мурино, устроивший пьяную стрельбу из автомата по прохожим
Оружие изъяли. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники полиции задержали одного из мужчин, устроивших стрельбу из дома № 22 по улице Шувалова в Мурино за стрельбу из охолощенного оружия.

Вечером 21 декабря в соцсети был выложен ролик, на котором запечатлены двое мужчин на общем балконе многоквартирного дома, один из них палил из автомата.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области, на видео оперативно отреагировали правоохранители. По установленному адресу был задержан один из главных действующих лиц — им оказался 36-летний местный житель. У него изъяли светошумовой охолощенный автомат и завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Янино мужчина устроил стрельбу по людям, чтобы разогнать недовольных сносом гаражей владельцев боксов. Злоумышленник оказался петербуржцем из Выборгского района. Оружие у него отобрали прибывшие сотрудники полиции. Его отвезли в отдел полиции во Всеволожске для разбирательств.

задержание мурино стрельба


 

Новости партнеров
У бывшего завода
У бывшего завода "Форд" в Ленобласти появился новый собственник
Поминутную оплату парковки могут ввести в Петербурге
Поминутную оплату парковки могут ввести в Петербурге
Больные ковидом в Москве теряют слух и зрение
Больные ковидом в Москве теряют слух и зрение
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Петербург встретит Новый Год теплом и слякотью
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Задержан житель Мурино, устроивший пьяную стрельбу из автомата по прохожим
До -25 градусов ожидается в Ленобласти в четверг
Одиннадцатиклассник упал с 14 этажа в Петербурге
Житель Колпино изрезал мигранта в кафе
Метель и мороз до -16 градусов ожидаются в Петербурге 23 декабря
Петербург окутали 7-балльные пробки утром в среду
Траты российских путешественников на поездки по стране составили свыше 3 ...
В мире коронавирусом заразились более 276 млн человек