Задержан житель Мурино, устроивший пьяную стрельбу из автомата по прохожим

Сотрудники полиции задержали одного из мужчин, устроивших стрельбу из дома № 22 по улице Шувалова в Мурино за стрельбу из охолощенного оружия.

Вечером 21 декабря в соцсети был выложен ролик, на котором запечатлены двое мужчин на общем балконе многоквартирного дома, один из них палил из автомата.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области, на видео оперативно отреагировали правоохранители. По установленному адресу был задержан один из главных действующих лиц — им оказался 36-летний местный житель. У него изъяли светошумовой охолощенный автомат и завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Янино мужчина устроил стрельбу по людям, чтобы разогнать недовольных сносом гаражей владельцев боксов. Злоумышленник оказался петербуржцем из Выборгского района. Оружие у него отобрали прибывшие сотрудники полиции. Его отвезли в отдел полиции во Всеволожске для разбирательств.