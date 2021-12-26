СК начал проверку из-за застрявшей в лифте 90-летней пенсионерки в Колтушах

Во Всеволожском районе Ленобласти следователи приступили к доследственной проверке из-за инцидента с застрявшей в лифте 90-летней пенсионеркой.

Как сообщили в областном управлении СК, проверку начали в связи с длительным нахождением в лифте 90-летней жительницы деревни Старой в Колтушском сельском поселении. В СК отмечают, что инцидент мог негативно отразиться на состоянии здоровья пожилой женщины.

По данным Следкома, пенсионерка застряла в лифте в многоэтажке. Она пробыла там несколько часов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Как рассказали в группе «Колтуши навсегда» во «ВКонтакте», пенсионерка простояла в лифте с 13:50 до 22:20. В доме два лифта — маленький и грузовой. Первый продолжал работать, а вот второй замер, и в течение дня никто из жильцов на это не жаловался.

Бабушка пыталась докричаться до соседей, стучала по стенкам кабины, но ее никто не услышал. Диспетчер УК «Север» на сигналы бабушки реагировала словами «ждите».

За это время пенсионерку успели объявить в розыск — позвали на помощь волонтеров «Лизы Алерт», а в соцсетях опубликовали объявления о ее пропаже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в обстоятельствах падения женщины в шахту лифта в ТЦ «Континент» разбирается СК.