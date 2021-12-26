Спасатели потушили пожар на 100 «квадратах» в Кингисеппском районе

Спасатели потушили пожар на 100 «квадратах» в Кингисеппском районе
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В воскресенье, 26 декабря, в Кингисеппском районе Ленобласти произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 12:40 мск.

В деревне Павлово загорелся частный дом. На месте происшествия работали дежурные смены 125 пожарной части противопожарной службы и 71 пожарно-спасательной части Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 14:10 мск.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в двухэтажном нежилом здании Петербурга случился пожар.

ленобласть пожар происшествия


 

Новости партнеров
Лепс взбесил толпу фанатов, показавшись в обнимку с «самой красивой и желанной артисткой мира»
Лепс взбесил толпу фанатов, показавшись в обнимку с «самой красивой и желанной артисткой мира»
Плакат
Плакат "Спасите Петербург!" заметили на пресс-конференции Владимира Путина
Путин планирует приехать в Петербург 28 декабря на саммит глав СНГ
Путин планирует приехать в Петербург 28 декабря на саммит глав СНГ
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели потушили пожар на 100 «квадратах» в Кингисеппском районе
Стало известно, когда отменят QR-коды для всех россиян
На Лиговском проспекте два водителя устроили драку
В Великобритании открыта вакансия островного короля
Доктор Мясников рассказал, как защититься от следующей волны коронавируса
На Парковой улице сгорел частный дом
Путин рассказал, что сам выбирает новогодние подарки внукам
Из-за плохой погоды в Пулково вечером задержали восемь рейсов