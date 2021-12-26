Спасатели потушили пожар на 100 «квадратах» в Кингисеппском районе

В воскресенье, 26 декабря, в Кингисеппском районе Ленобласти произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 12:40 мск.

В деревне Павлово загорелся частный дом. На месте происшествия работали дежурные смены 125 пожарной части противопожарной службы и 71 пожарно-спасательной части Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 14:10 мск.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в двухэтажном нежилом здании Петербурга случился пожар.