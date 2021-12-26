В московском торговом центре задержали мужчину, угрожавшего «гранатой»

В московском торговом центре задержали мужчину, угрожавшего &#171;гранатой&#187;
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В одном из торговых центров на Ленинградском шоссе в Москве задержали мужчину, который продемонстрировал охранникам предмет, похожий на гранату, после чего скрылся.

Инцидент произошел вечером 26 декабря. По предварительной информации, мужчина попытался украсть в торговом центре «Метрополис» товар в одном из магазинов, сообщили пресс-службе столичного ГУМВД.

Подозреваемого задержала охрана, но он продемонстрировал им предмет, похожий на гранату, и бросился бежать, однако был задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге, утром, на станции метрополитена «Пионерская» в ходе досмотра у пассажира обнаружили две гранаты. Сотрудники подземки решили досмотреть рюкзак одного из пассажиров.

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