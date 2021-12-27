Следствие просит заменить блогеру Хованскому арест на запрет определенных действий

Куйбышевский районный суд Северной столицы зарегистрировал ходатайство следствия об изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в пропаганде терроризма.

Об этом пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 декабря.

Следственный комитет ходатуйствует в отношении Юрия Хованского. Госорганы просят о запрете на определенные действия. Заседание запланировано на 29 декабря.

Напомним, Юрия Хованского задержали 9 июня 2021 года, а после по решению суда заключили под стражу. Поводом для возбуждения уголовного дела об оправдании терроризма стала песня о трагедии в «Норд-Осте», которую он исполнил на одном из стримов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд Петербурга Городской суд Петербурга отклонил жалобы на арест Хованского