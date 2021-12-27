На Плесецкой в 4 утра в коридоре загорелся потолок

На Плесецкой в 4 утра в коридоре загорелся потолок
Пожар произошел на Плесецкой. Фото: Google Maps

В Приморском районе Петербурга в понедельник пожар случился в коридоре. С огнем на потолке справились до прибытия спасателей.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных в 03:38. Все случилось 27 декабря по адресу: улица Плесецкая, дом №20 корпус 1. Причина возгорания неизвестна.

Площадь пожара была всего 1 квадратный метр. К месту происшествия на борьбу с огнем направили 10 человек личного состава и две пожарные машины. Отмечается, что с горением в коридоре полностью справились еще до приезда МЧСников.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Академика Константинова пожар произошел в мусоросборнике. С огнем боролись около получаса.

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