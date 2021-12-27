В Пулково в понедельник задержали пять авиарейсов

В Пулково задержали три рейса до Москвы. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В Пулково задержали три рейса до Москвы. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В начале недели в петербургском аэропорту Пулково задержали пять авиарейсов. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Тобольска, Москвы, Махачкалы.

В понедельник, 27 декабря, первым задержали рейс до Тобольска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 1:05, однако время вылета сдвинули на 8:25. Далее с опозданием вылетят три рейса до Москвы. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 5:20, 11:00 и 12:00, но это произойдет не раньше 47:30, 12:40 и 17:00 .

Как сообщили на сайте аэровокзала, также задерживают еще один рейс до Махачкалы. Самолет должен был улететь в 6:00, но по факту ждать придется до 9:00.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

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