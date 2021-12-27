Подросток за рулем «ВАЗ» устроил погоню с ДПС в Тосно

Подросток за рулем &#171;ВАЗ&#187; устроил погоню с ДПС в Тосно
Полицейским пришлось устроить погоню и применить табельное оружие. Фото: Pixabay

В машине с 17-летним подростком также находилась 17-летняя девушка. Обоих отправили отдел полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В Ленинградской области 26 декабря, в 01:30, автоинспекторам пришлось устроить погоню за водителем-нарушителем.

Так, в Тосно по 2-ому Октябрьскому проезду дорожная полиция заметила автомобиль, который странно себя вел. Машин резко меняла скорость, виляла. Авто попытались остановить, однако водитель не повиновался требованию ДПС. Молодой человек попытался скрыться.

Тогда правоохранители применили табельное оружие, пришлось несколько раз выстрелить в воздух.

Вскоре по 3-му Чкаловскому проезду данный автомобиль остановили. За рулем сидел 17-летний студент, так же в автомобиле на пассажирском сиденье была 17-летняя девушка.

К счастью, обошлось без пострадавших. Несовершеннолетних отвезли в полицию, а затем передали родителям. На молодого человека составлен административный протокол.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорога усыпана осколками после ДТП с легковушками на Народного Ополчения.

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