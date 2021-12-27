В гараже Сертолово изъяли 500 кг поддельной «молочки»

В Ленинградской области в гараже была пресечена деятельность по изготовлению фальсифицированной молочной продукции с использованием пальмового масла.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Изъятые полтонны продукции отправили в Россельхознадзор для возбуждения дела. Экономическая полиция работала вместе с сотрудниками Россельхознадзора.
«Молочку» производили трое мужчин и женщина в одном из гаражей гаражного кооператива на Березовой улице в городе Сертолово Всеволожского района. Все четверо жили здесь же, на втором этаже гаража.
На своем маленьком заводе нарушители изготавливали спреды, молочные, творожные и сметанные продукты на основе пальмового масла. При этом, при продаже, продукция позиционировалась как натуральные молочные фермерские продукты.
Реализация осуществлялась у станций метро, а также во дворах жилых домов спальных районов Петербурга.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург Россельхознадзор не пустил почти 25 тонн апельсинов.