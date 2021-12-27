В Петербурге 8-классника госпитализировали после переедания

Врачи борются за жизнь ребенка. Фото: Baltphoto

Врачи борются за жизнь ребенка. Фото: Baltphoto

Подросток пожаловался бабушке на боли в животе.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 26 декабря, вечером из квартиры на проспекте Просвещения забрали мальчика. Ему диагностировали разрыв сигновидной кишки, острый перитонит. Ребенок в тяжелом состоянии.

Несовершеннолетний находился в гостях у бабушки, когда почувствовал себя плохо. Парень посчитал, что переел.

Бабушка сообщила 34-летней матери подростка о случившемся. Женщина самостоятельно отвезла ребенка в больницу. Оттуда пострадавшего госпитализировали в другое медучреждение.

Известно, что мальчик живет вместе с матерью и отчимом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из обгоревшего садового дома на Вертолетной госпитализировали мужчину с отравлением.