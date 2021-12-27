С 2022 года государство берет под контроль все деньги россиян

Центральный Банк Российской Федерации начнет контролировать денежные переводы россиян.

Уже в январе 2022 году ЦБ станет следить за переводами переводы между физическими лицами. Об этом пишет РБК, ссылаясь на собственные источники.

Так, Банк начнет спрашивать с кредитных организаций информацию о денежных переводах россиян. В распоряжении ЦБ появятся персональные данные отправителей и получателей средств, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму, дату, время перевода и другое.

Это необходимо для того, чтобы проанализировать рынок по стране. Кроме этого, мониторинг позволит выявить нелегальные онлайн-казино, криптообменники и бизнес, который принимает оплату за товары и услуги на личные карты.

Однако за переводом средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссиями банков за обслуживание, а также переводами в пользу юридических лиц и ИП ЦБ следить не будет.

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