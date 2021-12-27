Какими именами лучше не называть детей?

Эксперты рассказать о значении некоторых имен, которые могут негативно сказаться на судьбе ребенка. Фото: Pixabay

Эксперты рассказать о значении некоторых имен, которые могут негативно сказаться на судьбе ребенка. Фото: Pixabay

Эксперты решили предостеречь молодых родителей и рассказать о значении некоторых имен, которые могут негативно сказаться на судьбе ребенка.

Специалисты изучили женские имена и пришли к выводу, что некоторые все же могут нести сложную судьбу для девочек, поэтому родителям нужно учесть этот факт при выборе имени. Об этом сообщает АБН.

В изучении акцент был сделан на мужских именах, например, Александра. По мнению специалистов, девочки с такими именами вынуждены проявлять характерные черты для противоположного пола. Отмечается, что и Людмилы зачастую не хвастаются счастливой судьбой. Связано ли это с тем, что персонажи на страницах книг нередко были в разлуке с любимыми или теряли близких людей, — неизвестно, — однако такое совпадение, определенно, есть.

Тамары, как правило, вырастают собственницами и ревнивицами, что может привести к недоверию в отношению и закончиться их разрывом. У девочки с именем Вера судьба, скорее, тернистая, — в ее жизни ожидаются трудности.

Надежда тоже будет идти по трудному пути. Для обладательниц этого имени важно находить баланс между своими желаниями и требованиями окружающих. Инны и Эльвиры известны как инициаторы ссор и конфликтов.

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