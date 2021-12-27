Какими именами лучше не называть детей?

Какими именами лучше не называть детей?
Эксперты рассказать о значении некоторых имен, которые могут негативно сказаться на судьбе ребенка. Фото: Pixabay

Эксперты решили предостеречь молодых родителей и рассказать о значении некоторых имен, которые могут негативно сказаться на судьбе ребенка.

Специалисты изучили женские имена и пришли к выводу, что некоторые все же могут нести сложную судьбу для девочек, поэтому родителям нужно учесть этот факт при выборе имени. Об этом сообщает АБН.

В изучении акцент был сделан на мужских именах, например, Александра. По мнению специалистов, девочки с такими именами вынуждены проявлять характерные черты для противоположного пола. Отмечается, что и Людмилы зачастую не хвастаются счастливой судьбой. Связано ли это с тем, что персонажи на страницах книг нередко были в разлуке с любимыми или теряли близких людей, — неизвестно, — однако такое совпадение, определенно, есть.

Тамары, как правило, вырастают собственницами и ревнивицами, что может привести к недоверию в отношению и закончиться их разрывом. У девочки с именем Вера судьба, скорее, тернистая, — в ее жизни ожидаются трудности.

Надежда тоже будет идти по трудному пути. Для обладательниц этого имени важно находить баланс между своими желаниями и требованиями окружающих. Инны и Эльвиры известны как инициаторы ссор и конфликтов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что астрологи говорят, что в 2022 году судьба будет легкая не для всех знаков зодиака, некоторым из них придется столкнуться с еще большими трудностями

дети имена исследование родители Россия


 

Новости партнеров
Британский вирусолог назвал отличие простуды от
Британский вирусолог назвал отличие простуды от "омикрона"
Миллиардер Михаил Гуцериев роскошно выдал замуж дочь
Миллиардер Михаил Гуцериев роскошно выдал замуж дочь
"Пить или не пить": нарколог назвал главное отличие пьянства от алкоголизма
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
От -3 до -22 градусов: синоптики рассказали о погоде в Ленобласти во вторник
Какими именами лучше не называть детей?
Во вторник в Петербурге будет морозно и скользко
На Маршала Говорова горела 16-метровая комната
В Петербурге жертвами коронавируса стали еще 60 человек
Для пожилых россиян возраста 80 лет и старше готовят автоматические выплаты ...
В Петербурге за сутки COVID заболели еще 1 834 человека
Изъяты 20 ножей: пьяные посиделки в Каменке закончились ранениями в живот