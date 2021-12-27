На Маршала Говорова горела 16-метровая комната

На Маршала Говорова горела 16-метровая комната
В Петербурге спасатели тушили пожар в двухкомнатной квартире. Фото: Google Maps

В Кировском районе Петербурга в понедельник пожар случился в двухкомнатной квартире. С огнем боролись около часа.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных в 11:22. Все случилось в комнате площадью 16 квадратных метров по адресу: улица Маршала Говорова, доме №10 Причина возгорания неизвестна.

К месту происшествия на борьбу с огнем направили 15 человек личного состава и три пожарные машины. К 12:20 с огнем справились. Сведения о пострадавших в данный момент уточняются.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар на 100 «квадратах» в Кингисеппском районе.

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