В понедельник вечером на карте Петербурга нет «живого места»: город встал в 10-балльных пробках

В понедельник вечером на карте Петербурга нет "живого места": город встал в 10-балльных пробках. Фото: "Яндекс.Пробки"

В понедельник вечером на карте Петербурга нет "живого места": город встал в 10-балльных пробках. Фото: "Яндекс.Пробки"

В понедельник, 27 декабря, около 18 часов Северная столица снова стоит в 10-билльных пробках. Пешком точно быстрее, как и передают «Яндекс.Пробки».

Чем ближе к центру города, тем ситуация заметно хуже. Петербуржцы едут с работы, а движение, если его можно так назвать, затрудняют многочисленные аварии. Город стоит и по прогнозам будет стоять еще как минимум до 20 часов. Балл пробок спадет до 7, но движение все равно нельзя назвать простым.

Стоят практически все подъезды к метро, все стоит у метро «Фрунзенская», у метро «Московские ворота», «Нарвская», «Кировский завод». Окраины города загружены менее плотно, но местами все равно придется постоять какое-то время. Трудна ситуация на КАД.

Отмечено ДТП на Витебском проспекте, проспекте Обуховской обороны. Несколько Аварий подряд произошло от проспекта Славы до улицы Типанова.

Ситуация с пробками улучшится только к 21 часу. Тогда загруженность упадет до 5 баллов, дальше в 22 часа до 4 баллов, а в 23 до зеленой отметки, — до трех.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что движение трамваев по набережной реки Карповки закрывается в связи с ремонтными работами с 28 декабря 2021 года по 14 июля 2022 года.