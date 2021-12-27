Зимний отдых в Ленобласти: куда поехать

В Ленинградской области есть много интересных мест, где можно отдохнуть зимой, вместо того чтобы скучать дома. Например, горнолыжные склоны, старинный парк, живописная усадьба.

Парк Сергиевка

Занимающий 120 гектаров парк Сергиевка раскинулся в Петергофе. Он располагает к неспешным прогулкам — пешком или на лыжах, в компании друзей или в одиночестве. Он расположен между железнодорожной станцией Университетская и берегом Финского залива. Вход бесплатный, можно свободно бродить по дорожкам между вековыми дубами, прогуливаться вдоль реки и пруда. Здесь произрастает более 200 видов растений, обитает множество видов млекопитающих и птиц. Помимо природных красот внимание посетителей парка привлекают живописные мостики, старинная ферма и домик в английском стиле.

Отдельная достопримечательность Сергиевки — двухэтажный дворец Лейхтенбергских, построенный в стиле позднего классицизма, а также скульптура из гранита «Голова», созданная неизвестным автором в конце XVIII — начале XIX века. Это огромная голова мужчины, предположительно воина, которая видна из земли лишь наполовину. По одной из версий, именно эта скульптура вдохновила Пушкина на создание образа Головы в поэме «Руслан и Людмила».

Горнолыжные склоны в Коробицыно

Всего час езды от Петербурга — и любители активного зимнего отдыха, такого как горные лыжи и сноуборд, найдут для себя занятия. В Выборгском районе, неподалеку от поселка Коробицыно, находится сразу несколько горнолыжных курортов, например: «Снежный», «Золотая долина» или «Красное озеро» на берегу одноименного водоема.

Курорты предоставляют множество трасс различной степени сложности — как для профессиональных спортсменов, так и для тех, кто только делает первые шаги в экстремальных видах спорта. Кроме того, тут есть трассы для обычных беговых лыж и катки, подъемники, площадки для детского отдыха и необходимая инфраструктура — кафе, коттеджи для туристов, сауны и бани. Очень примечательно выглядит расположенная неподалеку радиоастрономическая обсерватория «Светлое». Кстати, ее можно посетить с экскурсией, по предварительной записи.

Оставаться на связи и пользоваться интернетом в путешествиях по Ленобласти поможет билайн. В 2021 году мобильный оператор активно расширял покрытие сети, построив новые базовые станции в 70 населенных пунктах области. Это как популярные места с высоким туристическим трафиком — Гатчина, Петергоф, Пушкин, Сестрорецк, так и отдаленные от Петербурга уголки области — Бокситогорск, Кингисепп, Лодейное Поле и другие. Теперь в путешествиях по Ленобласти клиентам билайна еще проще загружать или скачивать фото и видео, прокладывать маршруты и быть на связи с близкими.

Курорт «Игора»

Еще одна локация для поклонников активного зимнего отдыха — курорт «Игора», расположенный в Приозерском районе, рядом с поселком Сосново. В 2021 году курорт стал обладателем таких премий, как Ski Business Awards 2021 в номинации «Лучший спортивно-туристический кластер» и Russian Event Awards в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия».

К услугам гостей курорта 10 освещаемых горнолыжных трасс, канатная дорога и крупная ледовая арена 26 х 56 метров, на которой можно играть в хоккей и керлинг, кататься на коньках. Кроме того, здесь есть трассы для беговых лыж и катания на «ватрушках», действуют детские площадки. Все нужное оборудование сдается напрокат, поэтому приезжать можно налегке. А для тех гостей, которые захотят расслабиться после активного отдыха, работает спа-комплекс с большим количеством процедур.

Музей-усадьба Марьино

В деревне Андрианово недалеко от города Тосно находится атмосферный усадебный ансамбль Марьино. В прошлом это родовое имение графов Строгановых-Голицыных. Усадьбу окружают три речки и ухоженный парк на 15-ти гектарах. В парке проложены дорожки, реставрированные по плану 1845 года, воссоздан каскад прудов с плотинами и мостиками.

Гости усадьбы смогут прокатиться по парку в английской карете или совершить конную прогулку по окрестностям, посетить страусиную ферму, осмотреть выставку старинных экипажей и саней. Хозяева усадьбы также предоставляют гостям возможность снять номер и провести несколько дней в интерьерах дворянского гнезда XIX века. Посещение усадьбы и парка платное.