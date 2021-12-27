Задержанный с арбалетом в Виндзоре хотел убить Елизавету II

Проникший на территорию Виндзорского замка в Лондоне мужчина собирался застрелить королеву Елизавету II из арбалета.

26 декабря полиция задержала 19-летнего молодого человека за проникновение на территорию Виндзора, где королевская семья отмечала Рождество. Мужчина с арбалетом в руках вошел на территорию, но в здания не заходил. Задержанного обследовали у психиатров, после чего его передали на попечение медиков.

Как сообщает газета The Sun, за полчаса до задержания молодой человек отправил друзьям видео, как целится из арбалета в камеру и говорит, что попытается убить королеву Елизавету». Также он заявил на видео, что таким образом он хочет отомстить за Амритсарскую бойню, которую колониальные войска Британской империи устроили в Индии в 1919 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Елизавета II приняла участие в крещении правнуков в Виндзоре.