Экс-руководителям Росреестра в Ленобласти вынесли приговор за многомиллионные взятки

Суд приговорил бывших руководителей кадастровой палаты Ленинградской области к реальным срокам и штрафам более чем на 75 миллионов рублей за получение взяток.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что бывшего директора филиала Олега Михеева ФГБУ «ФКП Росреестра» и его заместителя Сергея Храмова судили по статьям о получении взятки в крупном и особо крупном размерах. Оба признаны виновными.

Невский районный суд установил, что в 2014-2016 годах они неоднократно брали от местных жителей взятки в виде недвижимости, которую оформляли на подставных лиц. Также потерпевшим приходилось оплачивать для них и их родственников туристические поездки за границу. В 2015 году Михеев таким образом съездил вместе с семьей в Милан на 769 тысяч рублей, а Храмов с семьей — в Ригу за 81 тысячу рублей.

В рамках дела правоохранители изъяли денежные средства подсудимых на 75 млн рублей. Также арестовали их имущество и объекты недвижимости, оформленные на их родственников.

Михеев получил 13 лет, а Храмов — 10 лет строгого режима. Кроме того, Михееву назначили штраф в 50,3 миллиона рублей, а Храмову — 25,5 миллиона рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что начальника из таможни в Петербурге изобличили в получении взятки в 1,7 млн рублей.