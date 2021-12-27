Китайский портал раскрыл опасные последствия частого употребления чая

Чрезмерное употребление чая может обернуться негативными последствиями для здоровья, предупредили медики.

Как сообщает китайский портал Sina, употребление чая в большом количестве может нанести организму вред, сопоставимый с последствиями курения. Так, чай из-за содержания в нем кофеина оказывает мочегонное действие. Именно поэтому заменять воду чаем в течение длительного времени нельзя, иначе в организме может возникнуть недостаток воды.

Крепкий чай способен привести к раздражению и повреждению слизистой оболочки ЖКТ. Кроме того, в чае содержится танин, из-за которого могут возникнуть проблемы с усвоением железа. Дефицит последнего грозит анемией.

Также от избытка чая могут начаться проблемы с зубами и бессонница.

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