Китайский портал раскрыл опасные последствия частого употребления чая

Китайский портал раскрыл опасные последствия частого употребления чая
Крепкий чай способен привести к раздражению и повреждению слизистой оболочки ЖКТ. Фото: pixabay

Чрезмерное употребление чая может обернуться негативными последствиями для здоровья, предупредили медики.

Как сообщает китайский портал Sina, употребление чая в большом количестве может нанести организму вред, сопоставимый с последствиями курения. Так, чай из-за содержания в нем кофеина оказывает мочегонное действие. Именно поэтому заменять воду чаем в течение длительного времени нельзя, иначе в организме может возникнуть недостаток воды.

Крепкий чай способен привести к раздражению и повреждению слизистой оболочки ЖКТ. Кроме того, в чае содержится танин, из-за которого могут возникнуть проблемы с усвоением железа. Дефицит последнего грозит анемией.

Также от избытка чая могут начаться проблемы с зубами и бессонница.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Китае назвали пять самых грязных мест в доме.

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Китайский портал раскрыл опасные последствия частого употребления чая
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