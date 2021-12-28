Ученые рассказали о самом раннем симптоме штамма «омикрон»

Хрипота может указывать на раннюю стадию заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон».
Об этом рассказал глава частной медицинской страховой компании в ЮАР Discovery Health Райн Роуч. Как передает газета The Sun, ученые выявили, что самым ранним признаком заражения омикрон-штаммом может быть охрипший голос.
Зачастую хрипота у пациентов с «омикроном» сопровождается не болью в горле, что характерно для «дельты», а першением. При этом этот симптом появляется до других признаков коронавируса — повышенной температуры и головной боли.
На заражение «омикроном» также могут указывать заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог объяснил, почему COVID-19 может сохраняться в теле более полугода.