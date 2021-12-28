Ученые рассказали о самом раннем симптоме штамма «омикрон»

Этот симптом появляется до других признаков коронавируса - повышенной температуры и головной боли. Фото: pexels

Этот симптом появляется до других признаков коронавируса - повышенной температуры и головной боли. Фото: pexels

Хрипота может указывать на раннюю стадию заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон».

Об этом рассказал глава частной медицинской страховой компании в ЮАР Discovery Health Райн Роуч. Как передает газета The Sun, ученые выявили, что самым ранним признаком заражения омикрон-штаммом может быть охрипший голос.

Зачастую хрипота у пациентов с «омикроном» сопровождается не болью в горле, что характерно для «дельты», а першением. При этом этот симптом появляется до других признаков коронавируса — повышенной температуры и головной боли.

На заражение «омикроном» также могут указывать заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.

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