В России за сутки выявили 21 922 случая COVID, это минимум с 28 сентября

В России за сутки выявили 21 922 случая COVID, это минимум с 28 сентября
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 21 922 человек, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В абсолютном выражении прирост стал минимальным за три месяца, с 28 сентября. В относительном выражении он составил 0,21%. По данным на вторник, 28 декабря, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 437 152.

За сутки зафиксировали 935 смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии от последствий вируса скончались 306 090 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 43 961 человек. Общее количество выздоровлений достигло 9 337 447.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что хрипота может указывать на раннюю стадию заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон».

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