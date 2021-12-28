Уборочная техника снова забыла про Приморский район утром 28 декабря

Минувшей ночью в Северной столице снова не обошлось без осадков. Уборочная техника вышла на расчистку улиц, но в основном в центре города.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству на 9:00, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, плужное зеточное оборудование, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Уборочная техника замечена в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Василеостровском, Петроградском районах города. А вот в Петроградском районе второе утро спецтранспорт будто обходит стороной.

Напомним, накануне Приморский район буквально пустовал без снегоуборочной техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уборка снега вручную может сильно подорвать здоровья россиян — стоит ожидать инфаркта или даже остановки сердца. По данным американской кардиологической ассоциации, тяжелый физический труд в виде уборки снежных масс под воздействием низких температур может привести к инфаркту или остановке сердца.