Во вторник днем в Петербурге ожидаются 8-балльные пробки

Во вторник днем в Петербурге ожидаются 8-балльные пробки
Дорожная ситуация утром 25 декабря. Фото: скриншот Яндекс.Пробки

В Петербурге во вторник утром пробки оцениваются в пять баллов. Днем дорожная ситуация ухудшится до 8 баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 28 декабря к 9:30 пробки оцениваются в 5 баллов. После 11 загруженность на дорогах возрастет до 6 баллов, а к 15:00 – до 8.

Весь центр Петербурга отмечен желтым, что свидетельствует о затрудненном движении. Но встречаются места, где дорога на карте маячит красным, а местами даже бордовым.

Крупные заторы наблюдаются на Невском проспекте, Обводном канале, Свердловской набережной, Московском проспекте, проспекте Энгельса, у Московского вокзала, у станции метро «Гостиный двор».

Машины также скопились на Московском и Пулковском шоссе, Народной улице, проспекте Большевиков, Дальневосточном проспекте и на некоторых участках КАД.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник, 28 декабря, в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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