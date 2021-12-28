Мигрант «влип», попытавшись дать взятку сотруднику ДПС

Мигрант &#171;влип&#187;, попытавшись дать взятку сотруднику ДПС
Факт дачи взятки был пресечен сотрудниками Госавтоинспекции. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Московском районе Петербурга пресечена попытка дачи взятки сотруднику Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 25 декабря около 11:25 у дома №10 по Предпортовой улице. За управление авто при наличии неисправностей был остановлен «Фольксваген Поло» под управлением 25-летнего мигранта.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по городу и Ленобласти, автомобилист при составлении административного материала попытался передать инспектору ДПС одну тысячу рублей за не привлечение его к ответственности.

В результате в отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Мужчине назначили подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней женщины, которая подозревается в получении взятки. Женщина получила от петербуржца, через посредника, взятку в сумме 180 тыс рублей за незаконную выдачу нового водительского удостоверения.

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