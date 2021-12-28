«С нового года точно начну!»: эксперты выяснили, что пообещали себе россияне

Большая часть россиян в составе 30% пообещала себе с нового года чаще заниматься образованием, больше времени уделять родным и близким хочет 27% человек, а еще 26% думают об устройстве свой личной жизни.

Исследователи сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос среди 1 600 экономически активных людей со всех уголков России. В результате выяснилось, что каждая четвертая женщина хочет с нового года заняться спортом, а каждый шестой мужчина планирует отказаться от вредных привычек.

Россияне в составе 23% хотели бы сменить место жительства и уделять больше времени своему хобби и увлечениям. Также некоторые заявили, что хотели бы сменить мировоззрение.

Еще 18% опрошенных были бы не против занять ремонтом и выучить иностранный язык. А вот систему питания подправить планируют еще 16%, также 16% приходится на тех, кто хотел бы больше отдыхать. Вредные привычки уже не устраивают 14% россиян, 11% хочет изменить свой круг общения.

Однако есть и те, кто считает, что в их жизни ничего менять не нужно. Таких людей насчитали 6%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы хотят встретить Новый год в теплых странах или санаториях.