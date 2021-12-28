В Ставропольском крае вооруженный врач ворвался в больницу разбираться с женой

Ревнивый супруг заподозрил вторую половинку в служебном романе. К счастью, из-за семейной драмы в Петровской районной больнице никто не пострадал.

В Ставропольском крае 28 декабря, во вторник, сотрудники ППС задержали мужчину. Он открыл стрельбу в местной больнице. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию от пресс-службы краевого ГУ МВД России.

Жуткий инцидент, который мог плохо кончиться, случился в больнице города Светлограда. Благо, ни раненых, ни погибших нет.

Изначально сообщалось, что оружие мужчины было необычным для подобных казусов. Гражданин ворвался в медучреждение с петардами. Пиротехнику хулиган раскидывал по больнице.

«По предварительной информации, мужчину задерживал наряд ОВО Росгвардии, оружия у него обнаружено не было, он разбрасывал по больнице петарды».

Вскоре стало известно, что сподвигло мужчину на отчаянный шаг. Оказалось, что он сам является врачом указанной больницы. В состоянии алкогольного опьянения храбрый медик собирался выяснять отношения с супругой, которая является медсестрой этого учреждения.

Конфликт мужа и жены стал достоянием общественности. А так как сор из избы уже вынесен, то Следственному комитету ничего не осталось делать. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Оказалось, что ревнивый супруг заподозрил жену в измене. У женщины мог закрутиться служебный роман с одним из врачей больницы, сообщает СК по региону.

По последней информации от регионального управления Росгвардии, врач, открывший стрельбу в Ставропольском крае, был вооружен автоматом Калашникова.

Властям региона оперативно доложили о случившемся. Так, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал происшествие на своей странице в Instagram. Он заявил, что нападавший был пьян. Мужчина неоднократно выстрелил в стены и потолок в коридоре больницы.

В данный момент идет проверка по факту произошедшего. Глава края считает, что сотрудники полиции оперативно среагировали. Совершившего нападение на медицинское учреждение довольно быстро задержали. К тому же, от противоправных действий россиянина никто не пострадал.

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