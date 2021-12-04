В Петербурге поймали сбежавшего налетчика на ювелирный магазин

Мужчину не могли найти три года. Фото: Pixabay

Мужчину не могли найти три года. Фото: Pixabay

Участники банды в 2018 году ограбили ювелирный магазин почти на 10 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге задержали третьего налетчика на ювелирный магазин. Мужчина, кажется, причастен к ограблению на 10 миллионов рублей, которое произошло в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Ограбление случилось 31 января 2018 года на проспекте Большевиков. Тогда в ювелирный магазин наведались трое вооруженных мужчин, которые, угрожая оружием, похитили украшения почти на 10 миллионов. После инцидента злоумышленники скрылись с места происшествия.

В ходе погони за автомобилем одному из преступников удалось выскочить из машины. С тех пор он был объявлен в федеральный розыск, а затем в международный.

Мужчина задержали в городе Пушкино Московской области, где он проживал под чужими данными.

«Он доставлен в Петербург и в ближайшее время будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий»,

— добавили в ведомстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спустя 24 года задержан подозреваемый в убийстве, краже и разбоях.