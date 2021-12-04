В Петербурге поймали сбежавшего налетчика на ювелирный магазин

Участники банды в 2018 году ограбили ювелирный магазин почти на 10 миллионов рублей.
В Санкт-Петербурге задержали третьего налетчика на ювелирный магазин. Мужчина, кажется, причастен к ограблению на 10 миллионов рублей, которое произошло в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
Ограбление случилось 31 января 2018 года на проспекте Большевиков. Тогда в ювелирный магазин наведались трое вооруженных мужчин, которые, угрожая оружием, похитили украшения почти на 10 миллионов. После инцидента злоумышленники скрылись с места происшествия.
В ходе погони за автомобилем одному из преступников удалось выскочить из машины. С тех пор он был объявлен в федеральный розыск, а затем в международный.
Мужчина задержали в городе Пушкино Московской области, где он проживал под чужими данными.
«Он доставлен в Петербург и в ближайшее время будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий»,
— добавили в ведомстве.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спустя 24 года задержан подозреваемый в убийстве, краже и разбоях.