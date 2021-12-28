В Пушкине сгорело временное жилье рабочих

В Пушкине сгорело временное жилье рабочих
Пожар произошел в бытовке. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Пушкинском районе Петербурга во вторник днем пожар случился в двух строительных бытовках. С огнем боролись около 20 минут.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных в 14:45 28 декабря. Все случилось в городе Пушкин по адресу: Московское шоссе, дом №304. Причина возгорания неизвестна.

Полностью сгорели две дощатые строительные бытовки. Площадь каждой 2х4 метра. К месту происшествия на борьбу с огнем направили 15 человек личного состава и три пожарные машины. К 15:09 с огнем справились.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в однокомнатной квартире в Красногвардейском районе произошел пожар.

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