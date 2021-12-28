В Петербурге загорелся торговый комплекс на Садовой

В Центральном районе Петербурга во вторник пожар случился на 5-м этаже пятиэтажного торгового комплекса. С огнем боролись около 20 минут.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных в 18:55. Все случилось по адресу: улица Садовая, доме №28-30 корпус 3. Причина возгорания неизвестна.

Площадь пожара была всего 3 квадратных метра, а также перекрытия кровли на площади один квадратный метр. К месту происшествия на борьбу с огнем направили 12 человек личного состава и три пожарные машины. К 19:17 с огнем справились.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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