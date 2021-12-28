Спасатели потушили пожар на 54 «квадратах»

Во вторник, 28 декабря, в Кингисеппском районе Ленобласти произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 13:32 мск. В деревне Недоблицы горел частный дом на общей площади 54 квадратных метров.
На месте происшествия работала дежурная смена 124 пожарной части противопожарной службы.
В ликвидации восемь человек личного и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось в 15:45 мск.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в однушке Красногвардейского района произошел пожар.