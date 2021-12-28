Спасатели потушили пожар на 54 «квадратах»

Спасатели потушили пожар на 54 «квадратах»
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Во вторник, 28 декабря, в Кингисеппском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 13:32 мск. В деревне Недоблицы горел частный дом на общей площади 54 квадратных метров.

На месте происшествия работала дежурная смена 124 пожарной части противопожарной службы.

В ликвидации восемь человек личного и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось в 15:45 мск.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в однушке Красногвардейского района произошел пожар.

Кингисеппский район пожар происшествия


 

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