На Муринском проспекте две легковушки столкнулись на трамвайных путях

В Петербурге на 1-м Муринском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, дорожный инцидент случился 28 декабря. Проезжую часть не смогли поделить два водителя легковых автомобилей. Столкновение произошло прямо на трамвайных путях. В результате аварии образовалась трамвайная пробка.

«2 Киа на 1-м Муринском, пока стоят только трамваи», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

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