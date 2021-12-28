На Муринском проспекте две легковушки столкнулись на трамвайных путях

На Муринском проспекте две легковушки столкнулись на трамвайных путях
ДТП произошло на 1-м Муринском, Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на 1-м Муринском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, дорожный инцидент случился 28 декабря. Проезжую часть не смогли поделить два водителя легковых автомобилей. Столкновение произошло прямо на трамвайных путях. В результате аварии образовалась трамвайная пробка.

«2 Киа на 1-м Муринском, пока стоят только трамваи», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в однушке Красногвардейского района произошел пожар.

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